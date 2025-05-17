"Тоттенгем" — "Ман Юнайтед": прогноз на фінал Ліги Європи

Аутсайдери АПЛ зіграють у фіналі другого за силою єврокубку

У середу, 21 травня, у Більбао (Іспанія) відбудеться фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед".

На думку букмекерів, на цій зустрічі немає явного фаворита. Про це повідомляє Favbet.

З усім тим фахівці вважають, що більше шансів на трофей мають Червоні Дияволи. На перемогу МЮ у ЛЄ аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,74. Подібний успіх Шпор оцінюється коефіцієнтом 2,09.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед":

Favbet: (перемога "Тоттенгема" 3,00 — нічия 3,35 — перемога "Ман Юнайтед" 2,43)

William Hill: (2,90 — 3,30 — 2,40)

Bwin: (2,95 — 3,40 — 2,37)

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед".

Нагадаємо, у головному єврокубку фінал відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина). У вирішальній грі Ліги чемпіонів зійдуться "Інтер" (Мілан) та ПСЖ. У півфіналі Нерадзуррі сенсаційно вибили "Барселону", а парижани пройшли "Арсенал". У фіналі Ліги конференцій зіграють "Бетіс" та "Челсі". Гра відбудеться 28 травня у Вроцлаві (Польща).