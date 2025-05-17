"Тоттенхэм" - "Ман Юнайтед": прогноз на финал Лиги Европы

Аутсайдеры АПЛ сыграют в финале второго по силе еврокубка

В среду, 21 мая, в Бильбао (Испания) состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" — "Ман Юнайтед".

По мнению букмекеров, в этой встрече нет явного фаворита. Об этом сообщает Favbet.

Тем не менее специалисты считают, что больше шансов на трофей имеют Красные Дьяволы. На победу МЮ в ЛЕ аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,74. Подобный успех Шпор оценивается коэффициентом 2,09.

Прогноз букмекеров на финал Лиги Европы "Тоттенхэм" — "Ман Юнайтед":

Favbet: (победа "Тоттенхэма" 3,00 — ничья 3,35 — победа "Ман Юнайтед" 2,43)

William Hill: (2,90 — 3,30 — 2,40)

Bwin: (2,95 — 3,40 — 2,37)

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч "Тоттенхэм" — "Ман Юнайтед".

Напомним, в главном еврокубке финал состоится 31 мая в Мюнхене (Германия). В решающей игре Лиги чемпионов сойдутся "Интер" (Милан) и ПСЖ. В полуфинале Нерадзурри сенсационно выбили "Барселону", а парижане прошли "Арсенал". В финале Лиги конференций сыграют "Бетис" и "Челси". Игра состоится 28 мая во Вроцлаве (Польша).