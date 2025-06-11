Збірна України перемогла Нову Зеландію завдяки голу Зінченка (відео)

Синьо-жовті перемогли у товариській грі

У ніч проти середи, 11 червня, збірна України з футболу провела другий поєдинок на турнірі для національних команд Canadian Shield-2025. У першій зустрічі Синьо-жовті відверто розчарували, програвши Канаді з рахунком 2:4.

Зустріч, що проходила у Торонто на стадіоні "Бімо Філд" у Торонто (Канада), завершилася з рахунком 2:1 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі українці виглядали краще на тлі Нової Зеландії, проте атакувальним футболістам нашої команди не вистачало точності у вирішальні моменти.

На початку другого тайму підопічні Сергія Реброва зуміли відкрити рахунок. Олексій Гуцуляк блискуче розібрався в чужому штрафному майданчику і потужним ударом вразив ближній кут воріт. Радість українців тривала недовго. Вже за 5 хвилин Марко Стаменіч головою переправив м’яч у сітку воріт Андрія Луніна після розіграшу кутового. На 75-й хвилині Олександр Зінченко ударом у дотик із меж штрафного майданчика забив переможний гол. Цікаво, що "Зіна" оформив взяття воріт першим дотикомс, вийшовши на заміну. Гольова передача на рахунку новачка — Олександра Мартинюка з "Олександрії".

Нова Зеландія – Україна – 1:2

Голи: Стаменіч, 59 – Гуцуляк, 54, Зінченко, 75

Попередження: Белл, 65, Байндон, 73 – Циганков, 83, Тимчик, 89

Нова Зеландія: Крокомб – Сурман, Байндон, Боксолл, Какаче – Стаменіч (Елліотт, 81), Белл – Джаст (Вуд, 81), Сінгх, Гарбетт (Олд, 66) – Вейн (Барбарусес, 66)

Україна: Лунін – Тимчик, Чеберко (Таловєров, 66), Забарний, Михайліченко (Мартинюк, 66) – Михайленко (Зінченко, 74), Назарина – Зубков (Циганков, 74), Піхальонок (Шапаренко, 86), Кабаєв (Яремчук, 66) – Гуцуляк

Повний відеоогляд матчу Нова Зеландія — Україна:

Нагадаємо, головні матчі збірної України у 2025 році ще попереду. Восени цього року українці починають відбір на чемпіонат світу-2026. Синьо-жовті за місце на Мундіалі поборються з Францією, Азербайджаном та Ісландією. З групи безпосередньо на головний турнір чотириріччя вийде лише переможець квартету. Другі місця будуть змагатися у плей-офф кваліфікації.