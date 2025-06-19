Футболісти "Ювентуса" стали мемом через зустріч із Трампом (відео)

Футболісти італійського гранда потрапили у незручну ситуацію

Перед стартом на Клубному чемпіонаті світу "Ювентус", який зіграв першу гру у Вашингтоні, запросили до Білого дому. Проте зустріч гравців італійської команди з президентом США Дональдом Трампом перетворилася на мем.

Під час заходу футболісти ніяково стояли позаду Трампа. Це викликало хвилю жартів у мережі, передає "Телеграф".

Зустріч відвідали американські гравці "Юве" Вестон Маккенні та Тімоті Веа, а також колишній капітан туринців Джорджіо К’єлліні. Трамп запитав у футболістів, чи може жінка потрапити до їхньої команди. На це представник італійців відповів, що "Ювентус" має досить сильну жіночу команду. Після цього Трампа засипали питаннями про війну між Ізраїлем та Іраном, а футболісти "Ювентуса" під час пресконференції мовчазно стояли позаду президента США.

Повне відео зустрічі Дональда Трампа з "Ювентусом"

Незручна ситуація породила масу мемів та жартів у мережі.

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Нагадаємо, Клубний чемпіонат світу вперше проходить у новому форматі з 32 учасниками. Зазначимо, "Ювентус" у першому турі здобув велику перемогу з рахунком 5:0 над командою "Аль-Айн" з ОАЕ.