Усик остался без промоутера перед реваншем с Дюбуа

Из лагеря украинского чемпиона пришли неожиданные новости

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) прекратил сотрудничество со своим промоутером Александром Красюком. Это произошло примерно за месяц до поединка против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Об этом сообщил промоутер на своей странице в Instagram. Усик и Красюк работали друг с другом 12 лет.

"Это было потрясающее путешествие — 12 лет невероятного успеха.

Два молодых мечтателя встретились, чтобы изменить игру.

В 2013 году я дал вам слово — и сдержал его.

В то время никто не верил, что мы способны достичь того, чего намеревались.

Но по милости Божьей мы выполнили невыполнимую миссию.

Вехи, которые мы преодолели вместе:

Сентябрь 2016 года — чемпион WBO в первом тяжелом весе

Январь 2018 года — чемпион WBO и WBC в первом тяжелом весе

Июль 2018 года — абсолютный чемпион в первом тяжелом весе

Сентябрь 2021 года — чемпион WBO, WBA и IBF в тяжелом весе

Май 2024 года — абсолютный чемпион в тяжелом весе

Мечта сбылась!!!

Спасибо за все, через что мы прошли, и за честь быть пожизненным промоутером Double Undisputed. Пусть Господь благословит тебя и направит твои дальнейшие шаги.

Спасибо Богу за все", — написал Красюк.

Напомним, бой Усик — Дюбуа 2 пройдет 19 июля 2024 года в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". К слову, "Динамит" затаил обиду на украинца за то, что случилось после первого их поединка.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Первая дуэль между боксерами завершилась победой украинца нокаутом, хотя не обошлось без скандала. "Динамит" ударом ниже пояса отправил "Кота" на настил ринга, правда, судья не засчитал нокдаун. Усик долго приходил в себя, но продолжил бой и вырубил британца. Команда Дюбуа считает, что рефери ошибся, а Александр проиграл бой.