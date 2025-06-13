Дружина Усика блиснула розкішною фігурою у відвертій сукні (фото)

Дружина боксера провела фотосесію в Україні

Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 15 КО), поділилася у соцмережах ефектними знімками. Нещодавно Катерина стала справжньою окрасою на дні народження дочки.

Цього разу Катерина поділилася в Instagram знімками в чорній сукні, що облягає. Усик супроводила пост трьома чорними "сердечками", а підписники засипали Катерину компліментами.

Катерина Усик знялася у ніжній фотосесії

Катерина Усик у чорній сукні

Катерина Усик продемонструвала фігуру в сукні

Катерина Усик похвалилася фігурою

Катерина Усик знялася в ефектній фотосесії

"Краса і витонченість", "Немає слів", "Просто вау", "Неймовірні кадри", — пишуть у мережі.

Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).

Нагадаємо, наступний поєдинок Усик проведе проти британця Даніеля Дюбуа. Реванш між боксерами відбудеться 19 липня 2024 року у Лондоні на легендарній арені "Вемблі".

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Перша дуель між боксерами завершилася перемогою українця нокаутом, хоча не обійшлося без скандалу. "Динаміт" ударом нижче поясу відправив "Кота" на підлогу рингу, щоправда, суддя не зарахував нокдаун. Усик довго приходив до тями, але продовжив бій і вирубив британця. Команда Дюбуа вважає, що рефері помилився, а Олександр програв бій.