Костюк — Ер’явець: онлайн-трансляція матчу "Вімблдон-2025" (відео)

Українка стартує на головному трав’яному турнірі сезону

У вівторок, 1 липня, друга ракетка України Марта Костюк (№ 26 WTA) зіграє проти Вероніки Ер’явець (№ 171 WTA) у першому колі Турніру Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2025". Напередодні на головному трав’яному турнірі року успішно стартувала Еліна Світоліна.

У прямому етері в Україні гру можна переглянути на YouTube-каналі Setanta Sports. Зустріч, яка пройде на 16-му корті, розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу 1-го кола "Вімблдон-2025" Марта Костюк — Вероніка Ер’явець

Зазначимо, Костюк п’ятий рік поспіль виступає в основній сітці на ТВШ у Вімблдоні. Щобільше, за попередні два сезони українка доходила до третього кола. У 2024 році Марта поступилася Медісон Кіз із рахунком 4:6, 3:6. А ось Ер’явець вперше зіграє в основі "Вімблдону". 2024 року вона не зуміла подолати кваліфікацію.

Нагадаємо, Костюк на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025 дійшла до 1/16 фіналу, де програла Паулі Бадосі з Іспанії з рахунком 4:6, 6:4, 3:6. На "Ролан Гаррос-2025" Марта у 1/64 фіналу сенсаційно програла Сарі Бейлек із Чехії з рахунком 3:6, 1:6.