ПСЖ — "Реал": де і коли дивитись півфінал КЧС-2025

Європейські гранди зіграють за місце у фіналі турніру

У середу, 9 липня, французький "Парі Сен-Жермен" та іспанський "Реал" зіграють у півфіналі Клубного чемпіонату світу з футболу-2025. Цього сезону ПСЖ вперше у своїй історії виграв Лігу чемпіонів.

У прямому етері в Україні півфінал КЧС-2025 ПСЖ — "Реал" покаже медіаплатформу Megogo, телеканал "Суспільне Спорт", а також медіасервіс DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч ПСЖ — "Реал" відбудеться на "Метлайф Стадіум" в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі, США). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал турніру, де зіграє з переможцем "дуелі" "Челсі" та "Флуміненсе".

Парижани підходять до гри як головний фаворит змагань. Французький суперклуб зазнав лише однієї поразки на турнірі — від "Ботафого" (0:1) на груповій стадії. ПСЖ обіграв "Атлетіко" (4:0), Сієтл Саундерс (2:0), після чого вибив із плей-оф "Інтер" Маямі (4:0) та "Баварію" (2:0).

"Реал" своєю чергою не програвав на Мундіалі. У групі Вершкові впоралися з "Пачукою" (3:1) та "Зальцбургом" (3:0), зігравши внічию з "Аль-Хілялем" (1:1). У 1/8 фіналу мадридці обіграли "Ювентус" (1:0), а в 1/4 — "Боруссію" Д (3:2).

На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2025. Додамо, що турнір вперше проходить у новому форматі.