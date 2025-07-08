ПСЖ — "Реал": букмекери визначили фаворита півфіналу КЧC-2025

Фахівці віддають перевагу французам

У середу, 9 липня, мадридський "Реал" проведе поєдинок проти ПСЖ у рамках півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Напередодні український кіпер Вершкових Андрій Лунін потрапив у мовний скандал.

На думку букмекерів, у цій зустрічі немає однозначного фаворита, проте шанси на перемогу вищі у парижан. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу французів фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,72. Одночасно тріумф іспанців менш ймовірний — коефіцієнт 2,13. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги ПСЖ в основний час у 41%, а "Реала" — у 32%.

Прогноз букмекерів на півфінал Клубного чемпіонату світу ПСЖ — "Реал":

Favbet: (перемога ПСЖ 2,35 — нічия 3,60 — перемога "Реала" 3,97)

William Hill: (2,25 — 3,50 — 2,90)

Bwin: (2,35 — 3,50 — 2,10)

ПСЖ зазнав лише однієї поразки на турнірі — від "Ботафого" (0:1) на груповій стадії. Парижани обіграли "Атлетіко" (4:0), Сіетл Саундерс (2:0), після чого вибили з плей-оф "Інтер" Маямі (4:0) та "Баварію" (2:0).

"Реал" своєю чергою не програвав на Мундіалі. У групі Вершкові впоралися з "Пачукою" (3:1) та "Зальцбургом" (3:0), зігравши внічию з "Аль-Хілялем" (1:1). У 1/8 фіналу мадридці обіграли "Ювентус" (1:0), а в 1/4 — "Боруссію" Д (3:2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч ПСЖ — "Реал" в Україні. На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2025. Додамо, що турнір вперше проходить у новому форматі.