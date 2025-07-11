"Шахтар" – "Бріньє": онлайн-трансляція матчу (відео)

Гірники зіграють другий поєдинок за 2 дні

У п’ятницю, 11 липня, "Шахтар" у рамках збору у Словенії проведе контрольний матч проти словенського "Бріньє". Напередодні Гірники розгромили "Ільвес" у Лізі Європи.

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" – "Бріньє" буде доступним для перегляду на YouTube-каналі Гірників. Початок зустрічі, яка відбудеться у Брдо, о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Шахтар" – "Бріньє"

Зазначимо, "Бріньє" грає у другому за силою дивізіоні Словенії. Влітку клуб зіграв поки що один спаринг, в якому переміг бронзового призера Першої ліги Словенії "Копер" (1:0).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26.

У першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ донеччани знищили фінський "Ільвес" з рахунком 6:0. У разі успіху у 2-матчевому протистоянні Гірники вийдуть у другий відбірковий раунд другого за силою єврокубка, де зіграють із "Бешикташем" (Туреччина).