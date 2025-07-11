"Шахтер" – "Бринье": онлайн-трансляция матча (видео)

Горняки сыграют второй поединок за 2 дня

В пятницу, 11 июля, "Шахтер" в рамках сбора в Словении проведет контрольный матч против словенского "Бринье". Накануне Горняки разгромили "Ильвес" в Лиге Европы.

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" – "Бринье" будет доступен для просмотра на YouTube-канале Горняков. Начало встречи, которая пройдет в Брдо, в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Шахтер" – "Бринье"

Отметим, "Бринье" играет во втором по силе дивизионе Словении. Летом клуб сыграл пока один спарринг, в котором победил бронзового призера Первой лиги Словении "Копер" (1:0).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26.

В первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЕ дончане уничтожили финский "Ильвес" со счетом 6:0. В случае успеха в 2-матчевом противостоянии Горняки выйдут во второй отборочный раунд второго по силе еврокубка, где сыграют с "Бешикташем" (Турция).