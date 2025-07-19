Усик — Дюбуа 2: онлайн-трансляція раннього андеркарда (відео)

Організатори покажуть початок шоу Усик — Дюбуа 2 безкоштовно

У суботу, 19 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF у хевівей Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поб’ються за титул абсолютного чемпіона світу. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Дюбуа 2.

Пряма відеотрансляція раннього андеркарда буде доступною для перегляду на YouTube-каналі DAZN. Початок ефіру о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція раннього андеркарда шоу Усик — Дюбуа 2

Файткард шоу Усик — Дюбуа 2

Файткард шоу Усик — Дюбуа 2

Напередодні Усик і Дюбуа провели відкриті тренування, Олександр з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

Вечір боксу Усик — Дюбуа 2 покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться о 19:30 за київським часом із поєдинків раннього андеркарда. Головний бій розпочнеться не раніше 23:30. Додамо, що безкоштовна офіційна трансляція реваншу не планується.

До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком. Додамо, що у день бою букмекери "додали" шансів Коту.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу.