Усик — Дюбуа 2: онлайн-трансляція пресконференції перед боєм (відео)

За підсумками пресконференції боксери влаштують битву поглядів

У четвер, 17 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поспілкуються з пресою. Реванш відбудеться у суботу, 19 липня.

Пряма відеотрансляція заходу буде доступна на YouTube-каналі DAZN. Початок пресконференції о 15:00 за київським часом.

Відео онлайн-трансляція пресконференції учасників шоу Усик — Дюбуа 2

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса поклав Олександра на канвас, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Зазначимо, обидва боксери зароблять космічні гроші за об’єднавчий бій. Додамо, що українець припинив співпрацю з промоутером перед реваншем. Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шоу Усик — Дюбуа 2 транслюватиметься безкоштовно в Україні. Додамо, що вечір боксу у Лондоні покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться орієнтовно о 19:30 за київським часом. До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.