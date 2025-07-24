"Бешикташ" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Гірники зіграють із турецьким грандом

У четвер, 24 липня, "Шахтар" зіграє гостьовий матч із "Бешикташем" у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бешикташ" — "Шахтар". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу "Бешикташ" — "Шахтар" (оновлюється)

"Бешикташ" — "Шахтар" — новини пере грою

Де і коли дивитися матч "Бешикташ" — "Шахтар"

Гра відбудеться на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі (Туреччина). У прямому етері в Україні матч "Бешикташ" — "Шахтар" покаже "Київстар ТБ".

Прогноз букмекерів на матч "Бешикташ" — "Шахтар"

На думку букмекерів, у цьому поєдинку немає беззаперечного фаворита. Фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,69 на прохід Гірників у наступний раунд. Шанси турецької команди нижчі – коефіцієнт 2,08. Однак ймовірність перемоги стамбульців у першій зустрічі вища — 41% проти 33%.

Історія зустрічей

"Шахтар" та "Бешикташ" не зустрічалися між собою на офіційному рівні. Проте команди провели 3 товариські поєдинки. Двічі перемагали Гірники, один раз була зафіксована нічия. В останній зустрічі донеччани грали зі стамбульцями влітку 2024 року (1:0 на користь "Шахтаря").

Зазначимо, суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтар" — "Бешикташ" стане невдаха у парі "Рейнджерс" (Шотландія) — "Панатінаїкос" (Греція). У разі поразки українська чи турецька команди зіграють у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти переможця пари "Сент-Патрікс" (Ірландія)/"Німме Калью" (Естонія).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26.