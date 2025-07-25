У Держдумі накинулися на Україну через "провокацію" на чемпіонаті світу

Українська фехтувальниця проявила свою громадянську позицію, викликавши істерику в Держдумі

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури і спорту Дмитро Свищев накинувся на українську спортивну владу після вчинку української шпажистки Влади Харькової на чемпіонаті світу. Фехтувальниця після перемоги на турнірі демонстративно відмовилася від спільних фото з російським спортсменом.

Відповідний коментар Свищева наводить "Матч ТВ". На його думку, українська влада наказує спортсменам ніяк не взаємодіяти з російськими атлетами.

"Мені шкода хлопців і дівчаток українців. Вони насправді ні в чому не винні. Насправді більшість українських атлетів виконують вказівки федерацій, міністерства спорту та Олімпійського комітету України.

Які своєю чергою отримали чіткі вказівки від політичного керівництва країни: не фотографуватися з росіянами та білорусами, руки їм не тиснути, не дивитися в їхній бік, повертатися та йти під час зустрічі з росіянами тощо.

З одного боку, це дурість, а з іншого – виглядає провокаційно. Жаль, що так відбувається. До спорту це не має жодного стосунку.

Там же стояли ще й представники інших країн, які з подивом спостерігали за ситуацією. Вони дивилися на українку, як на психічнохвору. Вона просто взяла та пішла. Задавалися питанням: чи все у неї нормально? Що сталося? Чому вона пішла? Може, у неї живіт болить? Тому що для більшості людей планети це незрозуміло.

Навіть якщо між нашими країнами є розбіжності, це не дає підстави порушувати регламент змагань. Є чітке розуміння: спочатку нагородження, потім фотографування. Виконуйте.

Яка різниця, у кого якісь проблеми з країнами. А не хочеш виконувати регламент – не перемагай. Все дуже просто", — сказав Свищев.

Нагадаємо, українські спортсмени не вперше відмовляються фотографуватись із представниками країн-агресорів. Наприклад. Юні українські каратисти Юрій Павлюк та Нікіта Глушку відмовилися від спільних знімків із представником Білорусі Данилом Пракапенком. Раніше українка Вероніка Андращук відмовилася від фотосесії з росіянками на п’єдесталі пошани юнацького Євро зі стрибків у воду.