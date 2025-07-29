"Шахтар" — "Бешикташ": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Донецький клуб близький до виходу до наступного раунду плей-оф другого за силою єврокубка

У четвер, 31 липня, "Шахтар" зіграє гру-відповідь проти "Бешикташа" в рамках 2-го відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Бешикташ". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Бешикташ" (оновлюється)

"Шахтар" однією ногою у 3-му раунді відбору Ліги Європи, проте списувати Чорних Орлів поки що рано. Гірникам, видно, доведеться важче, ніж у першій грі.

Де дивитись матч "Шахтар" — "Бешикташ"

У прямому етері в Україні поєдинок "Шахтар" — "Бешикташ" покаже "Київстар ТБ" та "УПЛ ТБ". Зустріч відбудеться на стадіоні "Мейскі" у Кракові (Польща).

Прогноз букмекерів на гру "Шахтар" — "Бешикташ"

На думку букмекерів, Гірники мають величезні шанси на вихід до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи. На вихід "Шахтаря" до 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,04. В той самий час подібний успіх "Бешикташа" менш ймовірний — коефіцієнт 8,50. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність успіху донеччан у грі-відповіді у 45% проти 30% за стамбульців.

Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" і "Бешикташа" стане невдаха у парі "Рейнджерс" (Шотландія) — "Панатінаїкос" (Греція). Той, хто програє, зіграє в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти переможця пари "Сент-Патрікс" (Ірландія)/"Німме Калью" (Естонія).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).

У 2-му кваліфікаційному раунді донеччани обіграли "Бешикташ". Під час гри турецькі фанати атакували тренерський штаб Гірників. Згодом стало відомо, що головний тренер "Шахтаря" Арда Туран додатково мотивував молодих бразильців.