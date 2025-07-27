"Динамо" — "Хамрун": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Біло-сині намагаються пробитися в основний етап головного єврокубку

У вівторок, 29 липня, "Динамо" зіграє поєдинок-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 проти "Хамруна". У першій грі столичний клуб переміг мальтійців з рахунком 3:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Хамрун". Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Хамрун" (оновлюється)

"Динамо" забезпечило собі комфортну перевагу перед другою грою. Тепер Біло-Сині можуть порадувати вболівальників яскравою грою без задніх думок про результат. Мальтійці показали зуби у першій зустрічі, проте Спартанці не виглядають командою, здатною забити три м’ячі чемпіону України.

Де дивитись матч "Динамо" — "Хамрун"

У прямому етері в Україні матч "Динамо" — "Хамрун" покажуть "Київстар ТБ" та "2+2".

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" — "Хамрун"

На думку букмекерів, у мальтійців практично немає шансів на перемогу у грі-відповіді, не кажучи вже про вихід у наступний раунд відбору. Примітно, що аналітики не приймають ставок на прохід "Динамо". Крім того, букмекери оцінюють ймовірність перемоги киян у 80%, а подібний успіх гостей – у 7%.

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів гостьовою грою проти "Хамрун Спартанс", який раніше вибив із турніру "Жальгіріс" (Литва).

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".