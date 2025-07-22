"Динамо" стартувало у Лізі чемпіонів з перемоги (відео)

Біло-сині вдало розпочали євросезон

У вівторок "Динамо" провело свій перший офіційний матч у сезоні 2025/26. Кияни в рамках гостьового поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА зіграли проти "Хамруна" з Мальти.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Хіберніанс" у Паолі (Мальта), завершилася з рахунком 3:0 на користь киян. Про це повідомляє "Телеграф".

Мальтійська команда нав’язала киянам відмінний опір у першому таймі. Щобільше, саме "Хамрун" створив перший вбивчий момент у грі. Проте кияни перехопили ініціативу і забили за перші 45 хвилин 2 м’ячі, щоправда, гол Дениса Попова було скасовано через офсайд. Перший гол у матчі оформив Владислав Ванат, якого Віталій Буяльський вивів на ударну позицію на лінії воротарського майданчика.

У другому таймі кияни володіли відчутною перевагою, проте довго не могли забити другий гол. Взяття воріт відбулося на 76-й хвилині після удару Буяльського, якому допоміг рикошет. Точку у грі поставив Назар Волошин, який добив м'яч у порожні ворота у компенсований час.

"Хамрун Спартанс" – "Динамо" – 0:3

Голи: Ванат (13), Буяльський (76), Волошин (92)

Попередження: Белічич (45+1), Шимкус (50), Мбонг (55), Едер (69) – Ванат (74)

"Хамрун Спартанс": Бонелло, Камендзулі (Адранья, 87), Компрі (Мікаллеф, 87), Белічич, Політо (ель-Фаніс, 38), Едер (Тіун, 73), Емерсон, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффі (Шеррі, 73)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Піхальонок (Шапаренко, 67), Михайленко, Буяльський (Бражко, 80), Кабаєв (Пономаренко, 80), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 67)

Статистика матчу "Хамрун" – "Динамо"

Повний відеоогляд матчу "Хамрун" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 29 липня в Любліні (Польща). Переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" та "Хамруна" у наступному раунді відбору ЛЧ зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр)/"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). Той, хто програє, вилетить у 3-й відбірковий раунд Ліги Європи, де зіграє з невдахою із вищеназваної пари.

У новому сезоні кияни стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс", які вибили з турніру "Жальгіріс" (Литва).

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".