Байк едва не убил оператора на вышке: уникальная авария на мотогонках попала на видео

Оператор увернулся от летящего в него мотоцикла

Испанский мотогонщик Педро Акоста из команды Red Bull KTM Factory Racing попал в серьезную аварию по время тренировки на Гран-при Венгрии MotoGP. Байк 21-летнего испанца взлетел на высоту около 3 метров и врезался в вышку оператора.

К счастью, работник, снимавший гонку, успел увернуться и не пострадал. Об этом сообщает MotoGP в соцсети Х.

Наш оператор, Жоао, спасается от байка Акоста. Удар мотоцикла — пожалуй, самое шокирующее видео, которое вы увидите сегодня! Мы так рады, что с ним всё в порядке! MotoGP

На видео видно, как гонщик потерял контроль над мотоциклом, после чего байк выбросило с трассы. Затем транспортное средство "поскакало" по гравийной ловушке, перелетело защитный барьер и врезалось в вышку оператора по имени Жоао.

После инцидента Акоста пообщался с Жоао, узнал о его самочувствии, а также пригласил работника ТВ в боксы.

В воскресенье, 24 августа, состоялась гонка Гран-при Венгрии, на которой Акоста занял второе место. После заезда испанец поприветствовал оператора.

