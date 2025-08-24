Байк едва не убил оператора на вышке: уникальная авария на мотогонках попала на видео
Оператор увернулся от летящего в него мотоцикла
Испанский мотогонщик Педро Акоста из команды Red Bull KTM Factory Racing попал в серьезную аварию по время тренировки на Гран-при Венгрии MotoGP. Байк 21-летнего испанца взлетел на высоту около 3 метров и врезался в вышку оператора.
К счастью, работник, снимавший гонку, успел увернуться и не пострадал. Об этом сообщает MotoGP в соцсети Х.
Наш оператор, Жоао, спасается от байка Акоста.
Удар мотоцикла — пожалуй, самое шокирующее видео, которое вы увидите сегодня!
Мы так рады, что с ним всё в порядке!
На видео видно, как гонщик потерял контроль над мотоциклом, после чего байк выбросило с трассы. Затем транспортное средство "поскакало" по гравийной ловушке, перелетело защитный барьер и врезалось в вышку оператора по имени Жоао.
После инцидента Акоста пообщался с Жоао, узнал о его самочувствии, а также пригласил работника ТВ в боксы.
В воскресенье, 24 августа, состоялась гонка Гран-при Венгрии, на которой Акоста занял второе место. После заезда испанец поприветствовал оператора.
Ранее сообщалось, что 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников разбился насмерть в ДТП. Авария произошла в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан (РФ).