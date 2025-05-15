"Росія — правильна країна і ніколи не воює": олімпійська чемпіонка видала порцію маячні з паралельної реальності

Колишня біатлоністка видала патріотичну промову, але лише розсмішила мережу

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону із РФ Світлана Ішмуратова на тлі війни з Україною заявила, що Росія ні з ким не воює. Нещодавно подібний абсурд видала глава Федерації лижних перегонів Росії, триразова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Олена Вяльбе.

Відповідний коментар Ішмуратової наводить Р-Спорт. Світлана неоднозначно відповіла президенту США Дональду Трампу, який заявив про перемогу Штатів у Другій світовій війні.

"Європа нас взагалі не розуміє, вони весь час ставлять питання: "Навіщо ви носитеся зі своєю Великою Вітчизняною війною? Але скільки німці були у нас, і скільки вони завойовували інші країни? Люксембург вони взагалі пройшли за один день. Місяць – два і країна здавалася. У нас же вони були понад 1000 днів, це просто незрівнянно!

Слова Трампа – це імідж, спроба підвищити значущість Америки, але згадаймо, коли вони відкрили другий фронт? 1944 року, коли вже було зрозуміло, що наша країна виграє.

Ми – правильна країна та правильно виховуємо своїх дітей. Ми є мирною країною і ніколи не воюємо, але ми не дозволимо наступати на нашу країну та підняти на нас голову", – сказала Ішмуратова.

У мережі лише посміялися зі слів Ішмуратової. Один із користувачів зазначив, що колишня спортсменка живе в іншій реальності.

Раніше чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов відреагував на опублікований олімпійським чемпіоном з хокею Домініком Гашеком лист на адресу Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF). Гашек поінформував організації про те, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв погрожував йому розправою.