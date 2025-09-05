Мессі прийшов на тренування із сумкою за ціною квартири (фото)

Капітан Альбіселесте засвітився в Аргентині у стильному образі

У Південній Америці добігає кінця відбірковий турнір на чемпіонат світу з футболу-2026. Аргентина вже давно забезпечила собі місце на Мундіалі у США, проте лідер команди Ліонель Мессі все одно прибув на тренувальний збір.

Власник восьми "Золотих м’ячів" приїхав на батьківщину у стильному чорному образі, який він доповнив рідкісною сумкою. Про це повідомляє news18.

У мережі завірусилися знімки Мессі, який у руці тримав сумку Hermès Cargo HAC Birkin 40 вартістю 65 000 доларів (близько 2,7 млн. грн., — Ред.). За такі гроші можна купити 3-кімнатну квартиру у Києві.

Сумка Hermès Cargo HAC Birkin 40 – це рідкісна модифікація культової Birkin з бавовняного канвасу та шкіри, що відрізняється практичними кишенями та тримачем для стакана. Сумку знято з виробництва у 2023 році через що вона тільки дорожчає.

Сумка Hermès Cargo HAC Birkin 40

Зазначимо, у п’ятницю, 5 вересня, збірна Аргентини провела свій останній домашній матч у відборі ЧС-2026 проти Венесуели (3:0), Мессі забив 2 голи. Ймовірно, це була остання офіційна домашня гра Ліонеля за національну команду.

Раніше Мессі став першим в історії гравцем МЛС, якому вдалося забити 2 і більше голів у 4 матчах поспіль. Нещодавно аргентинець забив один із найкрасивіших голів у своїй кар’єрі.