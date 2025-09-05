Месси пришел на тренировку с сумкой по цене квартиры (фото)

Капитан Альбиселесте засветился в Аргентине в стильном образе

В Южной Америке подходит к концу отборочный турнир на чемпионат мира по футболу-2026. Аргентина уже давно обеспечила себе место на Мундиале в США, однако лидер команды Лионель Месси все равно прибыл на тренировочный сбор.

Обладатель восьми "Золотых мячей" приехал на родину в стильном черном образе, который он дополнил редкой сумкой. Об этом сообщает news18.

В сети завирусились снимки Месси, который в руке держал сумку Hermès Cargo HAC Birkin 40 стоимостью 65 000 долларов (около 2,7 млн грн, — Ред.). За такие деньги можно купить 3-комнатную квартиру в Киеве.

Сумка Hermès Cargo HAC Birkin 40 — это редкая модификация культовой Birkin из хлопкового канваса и кожи, отличающаяся практичными карманами и держателем для стакана. Сумка снята с производства в 2023 году из-за чего она только дорожает.

Сумка Hermès Cargo HAC Birkin 40

Отметим, в пятницу, 5 сентября, сборная Аргентины провела свой последний домашний матч в отборе ЧМ-2026 против Венесуэлы (3:0), Месси забил 2 гола. Вероятно, это была последняя официальная домашняя игра Лионеля за национальную команду.

Ранее Месси стал первым в истории игроком МЛС, которому удалось забить 2 и более голов в 4 матчах подряд. Недавно аргентинец забил один из лучших голов в своей карьере.