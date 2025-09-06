Президент українського клубу висміяв "Динамо" через провал у трансфері Бленуце

Перехід румунського футболіста до київського клубу обернувся великим скандалом

Президент криворізького аматорського ФК "Пенуел" Юлій Морозов прокоментував перехід форвард Владислава Бленуце до "Динамо". Напередодні румунський футболіст оскандалився через проросійські публікації в TikTok.

Відповідний коментар Морозов розмістив у Facebook. Він не розуміє, як величезна армія співробітників "Динамо" не зуміла переглянути соцмережі футболіста, якого вели 6 місяців.

Тобто уявіть, величезна структура, де 15 осіб мають посади, які включають слова "президент", "директор", "керівник", є спеціальний відділ, який займається скаутингом, і інший, який займається комунікаціями, через 3,5 роки після початку повномасштабної війни, після сотень скандалів з проросійським контентом — вся ця купа людей не змогла побачити, що їхня потенційна зірка, яка обходиться клубу в серйозні гроші, насправді — вирощена совками не дуже розумна молода бєстолочь. Юлій Морозов

Повний коментар Юлія Морозова

Зазначимо, скандал із румунським футболістом швидко докотився до президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Він дав шанс гравцеві прояснити ситуацію. Потім Біло-Сині виступили з офіційною заявою, після чого в соцмережах "Динамо" з’явилося відео з коментарем Бленуце.

Пізніше у мережі з’явилося велике інтерв’ю новачка клубній пресслужбі.

До речі, ультрас киян виступили рішуче проти Владислава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.

У чемпіонаті України кияни йдуть на першу позицію. До речі, "динамівці" не втрачали очки у поточному розіграші УПЛ.