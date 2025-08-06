"Солдат Путіна" знову впав рачки перед господарем: мережа сміється

Російський чиновник уміло прислуговує Путіну заради своєї посади

Міністр спорту Росії та президент Олімпійського комітету РФ (ОКР) Михайло Дегтярьов хоче перейменувати свою посаду через любов до глави Кремля Володимира Путіна. Дегтярьов називає себе "солдатом Путіна".

Відповідний коментар Дегтярьова наводить kommersant.ru. Михайло заявив, що не може бути "президентом" ОКР, адже "у Росії є лише один президент".

Президент ОКР? На найближчих Олімпійських зборах звернуся до колег із проханням перейменувати посаду керівника. Президент у нас один – президент Росії Володимир Володимирович Путін. Мені, якщо чесно, іноді ніяково за назву своєї нової посади. Так, є традиції у світовому спорті, отже, у статуті пропишемо, що у міжнародному спілкуванні залишимо термін le president. Михайло Дегтярьов

Цю заяву висміяли у мережі. Один з користувачів зазначив, що Дегтярьов в черговий раз став рачки перед Путіним.

Зазначимо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Путіна" і готовий прислужувати йому аж до пенсії. Лестощі про Путіна привели Дегтярьова в уряд РФ.

Нагадаємо, Угорщина добилася від Європейського Союзу виключення Дегтярьова з санкційних списків. Це викликало бурхливу реакцію в Естонії. До речі, Михайло наприкінці 2024 року одноосібно очолив російський спорт.

Раніше Дегтярьов заявляв, що хоче зробити український Донбас центром туризму в Росії. Додамо, що послідовник Путіна пішов на юридичну хитрість, щоб зняти санкції з російського спорту, проте МОК поки не відновив членство ОКР.