Лідер збірної України потрапив у скандал перед матчем з Азербайджаном

Зірковий футболіст має проблеми з податками

Лівий захисник/|півзахисник "Ноттінгем Форест" та збірної України Олександр Зінченко програв суд у Великій Британії. Наразі гравець перебуває зі збірною України, яка 9 вересня має зіграти з Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про податкові проблеми Зінченка повідомляє The Sun. Після програшу в суді Зінченко отримав податковий рахунок на суму 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько 17 млн грн).

Податкова та митна служба Його Величності (HMRC) вимагає, щоб футболіст виплатив корпоративний податок. Крім того, Олександр має заплатити 35 тисяч фунтів стерлінгів своїм бухгалтерам (близько 2 млн грн).

Податкові проблеми виникли у Зінченка під час ліквідації своєї компанії, яка опікується правами на імідж. Ця фірма перенаправляла частину його доходів, отриманих за успішну кар’єру.

Зазначимо, у першій грі відбору на ЧС-2026 українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.