Улюблений клуб Зеленського прибрали з Кубка України, попри перемогу (відео)

У "Кривбасі" припустилися безглуздої помилки під час гри

У четвер, 25 вересня, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) присудив "Кривбасу" технічну поразку у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26 проти "Чернігова". У першості України "Кривбас" після 6 турів йде на четвертому місці.

Факти:

"Кривбас" переміг "Чернігів" у Кубку України, але далі пройшла саме чернігівська команда.

"Кривбас" порушив регламент. У складі команди протягом 5 хвилин другого тайму було 8 легіонерів (дозволено 7).

КДК УАФ анулював результат матчу "Чернігів" — "Кривбас" і зарахував гостям технічну поразку (3:0).

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Причиною технічної поразки є порушення регламенту. У клубі прорахувалися та випустили 8 легіонерів на поле, хоча дозволено не більше семи.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, розглянувши матеріали щодо можливого порушення регламентних норм ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) під час матчу 1/16 фіналу Vbet Кубку України з футболу сезону-2025/2026 ФК "Чернігів" (Чернігів) — ФК "Кривбас" (Кривий Ріг), що відбувся 17 вересня 2025 року, анулював результат матчу, зарахував ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) технічну поразку з рахунком 0:3, а ФК "Чернігів" (Чернігів) — технічну перемогу з рахунком 3:0 і виключив команду ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) із розіграшу Vbet Кубку України з футболу сезону-2025/2026 (за порушення регламентних норм, а саме — під час матчу у складі ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) на полі одночасно перебували більше 7 (семи) футболістів-легіонерів). УАФ

Додамо, що відповідальність за цю прикру помилку взяв на себе головний тренер "Кривбасу" Патрік ван Леувен.

Це моя зона відповідальності. Подивимося, яке рішення ухвалить УАФ. Патрік ван Леувен

Патрік ван Леувен

Примітно, що "Кривбас" здобув перемогу у Чернігові у серії післяматчевих пенальті (1:1, 1:3 по пенальті). Після рішення КДК УАФ саме ФК "Чернігів" зіграє у 1/8 фіналу Кубка України. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться у п’ятницю, 26 вересня, у Будинку футболу о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який родом із Кривого Рогу, після початку своєї каденції розпорядився відродити "Кривбас", який зник із футбольної карти України через фінансові проблеми у 2013 році. У результаті 2020 року команда повстала з попелу на базі іншого клубу — "Гірника". Презентація відродженого клубу відбулася влітку 2020 року. Клуб повернувся до профі й зумів вийти до Першої ліги з першої спроби. З сезону 2022/23 команда виступає в УПЛ.

Нагадаємо, форварда київського "Динамо" Владіслава Бленуце закидали яйцями. Напередодні румунський новачок Біло-синіх потрапив у скандал через проросійські пости в соцмережах.