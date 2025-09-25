Улюблений клуб Зеленського прибрали з Кубка України, попри перемогу (відео)
У "Кривбасі" припустилися безглуздої помилки під час гри
У четвер, 25 вересня, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) присудив "Кривбасу" технічну поразку у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26 проти "Чернігова". У першості України "Кривбас" після 6 турів йде на четвертому місці.
Факти:
- "Кривбас" переміг "Чернігів" у Кубку України, але далі пройшла саме чернігівська команда.
- "Кривбас" порушив регламент. У складі команди протягом 5 хвилин другого тайму було 8 легіонерів (дозволено 7).
- КДК УАФ анулював результат матчу "Чернігів" — "Кривбас" і зарахував гостям технічну поразку (3:0).
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Причиною технічної поразки є порушення регламенту. У клубі прорахувалися та випустили 8 легіонерів на поле, хоча дозволено не більше семи.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, розглянувши матеріали щодо можливого порушення регламентних норм ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) під час матчу 1/16 фіналу Vbet Кубку України з футболу сезону-2025/2026 ФК "Чернігів" (Чернігів) — ФК "Кривбас" (Кривий Ріг), що відбувся 17 вересня 2025 року, анулював результат матчу, зарахував ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) технічну поразку з рахунком 0:3, а ФК "Чернігів" (Чернігів) — технічну перемогу з рахунком 3:0 і виключив команду ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) із розіграшу Vbet Кубку України з футболу сезону-2025/2026 (за порушення регламентних норм, а саме — під час матчу у складі ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) на полі одночасно перебували більше 7 (семи) футболістів-легіонерів).
Додамо, що відповідальність за цю прикру помилку взяв на себе головний тренер "Кривбасу" Патрік ван Леувен.
Це моя зона відповідальності. Подивимося, яке рішення ухвалить УАФ.
Примітно, що "Кривбас" здобув перемогу у Чернігові у серії післяматчевих пенальті (1:1, 1:3 по пенальті). Після рішення КДК УАФ саме ФК "Чернігів" зіграє у 1/8 фіналу Кубка України. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться у п’ятницю, 26 вересня, у Будинку футболу о 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який родом із Кривого Рогу, після початку своєї каденції розпорядився відродити "Кривбас", який зник із футбольної карти України через фінансові проблеми у 2013 році. У результаті 2020 року команда повстала з попелу на базі іншого клубу — "Гірника". Презентація відродженого клубу відбулася влітку 2020 року. Клуб повернувся до профі й зумів вийти до Першої ліги з першої спроби. З сезону 2022/23 команда виступає в УПЛ.
