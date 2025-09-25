Любимый клуб Зеленского убрали из Кубка Украины, несмотря на победу (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В "Кривбассе" допустили нелепую ошибку во время игры
В четверг, 25 сентября, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) присудил "Кривбассу" техническое поражение в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26 против "Чернигова". В первенстве Украины "Кривбасс" после 6-и туров идет на четвертом месте.
Факты:
- "Кривбасс" победил "Чернигов" в Кубке Украины, но дальше прошла именно черниговская команда.
- "Кривбасс" нарушил регламент. В составе команды в течение 5 минут второго тайма было 8 легионеров (разрешено 7).
- КДК УАФ аннулировал результат матча "Чернигов" — "Кривбасс" и засчитал гостям техническое поражение (3:0).
Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Причиной технического поражения является нарушение регламента. В клубе просчитались и выпустили 8 легионеров на поле, хотя разрешено не больше семи.
КДК УАФ рассмотрев материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) во время матча 1/16 финала Vbet Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026 ФК "Чернигов" (Чернигов) — ФК "Кривбасс в 2025 году, аннулировал результат матча, засчитал ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Чернигов" (Чернигов) — техническую победу со счетом 3:0 и исключил команду ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) сезона-2025/2026 (за нарушение регламентных норм, а именно – во время матча в составе ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) на поле одновременно находились более семи футболистов-легионеров.
Добавим, что ответственность за эту досадную ошибку взял на себя главный тренер "Кривбасса" Патрик ван Леувен.
Это моя зона ответственности. Посмотрим, какое решение примет УАФ.
Примечательно, что "Кривбасс" добыл победу в Чернигове в серии послематчевых пенальти (1:1, 1:3 по пенальти). После решения КДК УАФ именно ФК "Чернигов" сыграет в 1/8 финала Кубка Украины. Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу, 26 сентября, в Доме футбола в 13:00 по киевскому времени.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, после начала своей каденции распорядился возродить "Кривбасс", который исчез из футбольной карты Украины из-за финансовых проблем в 2013 году. В итоге в 2020 году команда восстала из пепла на базе другого клуба — "Горняка". Презентация возрожденного клуба состоялась летом 2020-го года. Клуб вернулся в профи и сумел выйти в Первую лигу с первой попытки. С сезона 2022/23 команда выступает в УПЛ.
Напомним, форварда киевского "Динамо" Владислава Блэнуцэ забросали яйцами. Накануне румынский новачок Бело-синих угодил в скандал из-за пророссийских постов в соцсетях.