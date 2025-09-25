Любимый клуб Зеленского убрали из Кубка Украины, несмотря на победу (видео)

В "Кривбассе" допустили нелепую ошибку во время игры

В четверг, 25 сентября, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) присудил "Кривбассу" техническое поражение в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26 против "Чернигова". В первенстве Украины "Кривбасс" после 6-и туров идет на четвертом месте.

Факты:

"Кривбасс" победил "Чернигов" в Кубке Украины, но дальше прошла именно черниговская команда.

"Кривбасс" нарушил регламент. В составе команды в течение 5 минут второго тайма было 8 легионеров (разрешено 7).

КДК УАФ аннулировал результат матча "Чернигов" — "Кривбасс" и засчитал гостям техническое поражение (3:0).

Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Причиной технического поражения является нарушение регламента. В клубе просчитались и выпустили 8 легионеров на поле, хотя разрешено не больше семи.

КДК УАФ рассмотрев материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) во время матча 1/16 финала Vbet Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026 ФК "Чернигов" (Чернигов) — ФК "Кривбасс в 2025 году, аннулировал результат матча, засчитал ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Чернигов" (Чернигов) — техническую победу со счетом 3:0 и исключил команду ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) сезона-2025/2026 (за нарушение регламентных норм, а именно – во время матча в составе ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) на поле одновременно находились более семи футболистов-легионеров. УАФ

Добавим, что ответственность за эту досадную ошибку взял на себя главный тренер "Кривбасса" Патрик ван Леувен.

Это моя зона ответственности. Посмотрим, какое решение примет УАФ. Патрик ван Леувен

Патрик ван Леувен

Примечательно, что "Кривбасс" добыл победу в Чернигове в серии послематчевых пенальти (1:1, 1:3 по пенальти). После решения КДК УАФ именно ФК "Чернигов" сыграет в 1/8 финала Кубка Украины. Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу, 26 сентября, в Доме футбола в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, после начала своей каденции распорядился возродить "Кривбасс", который исчез из футбольной карты Украины из-за финансовых проблем в 2013 году. В итоге в 2020 году команда восстала из пепла на базе другого клуба — "Горняка". Презентация возрожденного клуба состоялась летом 2020-го года. Клуб вернулся в профи и сумел выйти в Первую лигу с первой попытки. С сезона 2022/23 команда выступает в УПЛ.

