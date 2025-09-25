Луческу підкинув "Динамо" крота: у Києві зганьбилися на повну

Скандальний трансфер може завершитися тотальним провалом

Київське "Динамо" хоче позбутися румунського форварда Владіслава Бленуце. Нападник поки не проявив себе на полі й встиг потрапити у скандал через російські пости в соцмережах.

Факти:

"Динамо" підписало Бленуце на початку вересня 2025 року

Лише після багатомільйонного трансферу у соцмережах гравця виявили проросійські публікації

Колишній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу приклав руку до переходу Владіслава до столичного клубу, а тепер кияни повідомили Містеру, що хочуть позбутися футболіста

Про це повідомляє GSP.ro. За інформацією джерела, представники "Динамо" зв’язалися з Луческу та повідомили Містеру, що хочуть продати румуна взимку.

Ми зробимо все можливе до зими, але його треба продати! Його швидко внесуть у список на трансфер… Ви б нам допомогли, якби змогли поговорити з ним та пояснити йому ситуацію. Повідомлення "Динамо" для Мірчі Луческу

Додамо, що саме Луческу приклав руку до трансферу Бленуце у "Динамо".

Я також допоміг у трансфері Бленуце. У мене був футболіст, який грав у дивізіоні А, а опинився у третьому дивізіоні – це мені здається неприйнятним. Добре, що все завершилося, але було нелегко. Молоді хлопці часто віддають себе в руки людей, які думають лише про власний інтерес. Мірча Луческу

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Один із користувачів пожартував, що Луческу підсунув "Динамо" крота, інший зазначив, що менеджмент "Динамо" зганьбився з цим переходом.

Нагадаємо, "Динамо" заплатило за Бленуце 2,5 млн євро (120 млн грн). Владіслав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що в Києві нападник отримуватиме 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць. Форвард провів за "Динамо" 3 матчі, відзначившись 1 автоголом.

Після гучного трансферу в соцмережах Бленуце виявили пости з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим, а дружина футболіста виявилася любителькою глави Кремля Володимира Путіна.

Сторінка Владіслава Бленуце у Tik Tok

Пости дружини Владіслава Бленуце у Tik Tok

Скандал із румунським футболістом швидко докотився до президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Він дав шанс гравцеві прояснити ситуацію. Потім Біло-сині виступили з офіційною заявою, після чого у соцмережах "Динамо" з’явилося відео із коментарем самого гравця.

Пізніше у мережі з’явилося велике інтерв’ю новачка клубній пресслужбі.

Ультрас киян рішуче виступили проти Владіслава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця.

Бленуце дебютував за "Динамо" у матчі УПЛ проти "Оболоні" (2:2). Група вболівальників закидала лаву запасних, де сидів румун, ватою. Коли футболіст виходив на поле, трибуни освистували Владіслава. Також уболівальники підготували банер із написом "Бленуце — чорт".

У матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2) уболівальники закидали Бленуце яйцями. Додамо, що у Києві на грі 6-го туру УПЛ "Динамо" — "Олександрія" (2:2) інцидентів з румунським футболістом не відбувалося.