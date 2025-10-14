Легенда "Динамо" зробив "сміливу" заяву про війну

Уродженець Києва хоче миру між РФ та Україною

Колишній форвард "Динамо" Київ та збірної СРСР, ексголовний тренер донецького "Шахтаря" та збірної Росії Анатолій Бишовець несподівано виступив за мир між РФ та Україною. Уродженець Києва зараз мешкає в Росії.

Що потрібно знати:

Легенда "Динамо" Київ закликав до миру між РФ та Україною

У мережі назвали слова росіянина "сміливими"

Раніше Бишовець робив неоднозначні заяви про війну

Відповідний коментар Бишовця наводить odds.ru. За його словами, обидва народи переживають горе зараз.

Для мене та дружини, моїх дітей – це велике лихо. Тут треба говорити про те горе, яке два дуже близькі народи переживають. Сьогодні як ніколи потрібний мир, який відкриє можливості й для футболу. Анатолій Бишовець

Ця заява викликала подив у РФ. Російські користувачі вважають дані слова Бишовця "сміливими".

Зазначимо, Бишовець прожив багато років у Росії і є громадянином РФ. Після анексії Криму у 2014 році Анатолій виступив за впровадження кримських клубів у російську систему ліг. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну радянський футболіст не став називати війною, а у 2025 році заявив, що не сумнівається у перемозі РФ над Україною.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У РФ заявляли, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після відповідного рішення президента США Дональда Трампа.