"Динамо" потрапило у скандал: зять Суркіса начудив (відео)

Київський клуб вляпався у неприємну історію

Центральний захисник "Динамо" Київ Крістіан Біловар пояснив проросійські пости форварда Біло-синіх Владислава Бленуце тим, що румун із дружиною виступають "проти ЛГБТ-ком’юніті". Біловар одружений з Яною Суркіс, донькою президента "Динамо" Ігорем Суркісом.

Що потрібно знати:

"Динамо" підписало Бленуце на початку вересня 2025 року

Відразу після гучного трансферу в соцмережах гравця та його дружини виявили проросійські публікації

Фанати "Динамо" зустріли Владислава серією протестів

Біловар розповів, що Бленуце, публікуючи російського пропагандиста Соловйова, виступив за "традиційні сімейні цінності"

Журналіст натякнув на гомофобію у "Динамо"

Відповідну заяву Біловар зробив під час інтерв’ю Денису Бойку. Редактор Tribuna.com Костянтин Варварик відреагував на слова центрбека. За словами журналіста, тепер "динамівці" зіткнуться зі звинуваченнями у гомофобії.

Залишається кілька питань – і до Бленуце, і тепер ще й до Біловара. Я правильно розумію, що якщо тейк гомофобний, то можна репостити російських пропагандистів і в "Динамо" гомофобія вважається нормальною? Костянтин Варварик

Зазначимо, Біловар одружився з молодшою донькою президента "Динамо" у 2023 році. Лише через рік це в Instagram підтвердила Яна, яка привітала чоловіка з роковинами весілля. Примітно, що Яна народила дитину 2024 року у свій день народження, первістка назвали Олександром. Пізніше в мережі з’явився знімок, як Суркіс няньчить онука.

Яна Суркіс та Крістіан Біловар

Зазначимо, "Динамо" заплатило за Бленуце 2,5 млн євро (120 млн грн). Владислав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що у Києві нападник отримує 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць. Форвард провів за "Динамо" 6 матчів, гольовими діями не відзначався.

Відразу після трансферу в соцмережах Бленуце та його дружини виявили проросійські пости. Ультрас киян рішуче виступили проти Владислава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця. У матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2) уболівальники закидали румуна яйцями.