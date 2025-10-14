"Динамо" потрапило у скандал: зять Суркіса начудив (відео)
Київський клуб вляпався у неприємну історію
Центральний захисник "Динамо" Київ Крістіан Біловар пояснив проросійські пости форварда Біло-синіх Владислава Бленуце тим, що румун із дружиною виступають "проти ЛГБТ-ком’юніті". Біловар одружений з Яною Суркіс, донькою президента "Динамо" Ігорем Суркісом.
Що потрібно знати:
- "Динамо" підписало Бленуце на початку вересня 2025 року
- Відразу після гучного трансферу в соцмережах гравця та його дружини виявили проросійські публікації
- Фанати "Динамо" зустріли Владислава серією протестів
- Біловар розповів, що Бленуце, публікуючи російського пропагандиста Соловйова, виступив за "традиційні сімейні цінності"
- Журналіст натякнув на гомофобію у "Динамо"
Відповідну заяву Біловар зробив під час інтерв’ю Денису Бойку. Редактор Tribuna.com Костянтин Варварик відреагував на слова центрбека. За словами журналіста, тепер "динамівці" зіткнуться зі звинуваченнями у гомофобії.
Залишається кілька питань – і до Бленуце, і тепер ще й до Біловара. Я правильно розумію, що якщо тейк гомофобний, то можна репостити російських пропагандистів і в "Динамо" гомофобія вважається нормальною?
Зазначимо, Біловар одружився з молодшою донькою президента "Динамо" у 2023 році. Лише через рік це в Instagram підтвердила Яна, яка привітала чоловіка з роковинами весілля. Примітно, що Яна народила дитину 2024 року у свій день народження, первістка назвали Олександром. Пізніше в мережі з’явився знімок, як Суркіс няньчить онука.
Зазначимо, "Динамо" заплатило за Бленуце 2,5 млн євро (120 млн грн). Владислав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що у Києві нападник отримує 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць. Форвард провів за "Динамо" 6 матчів, гольовими діями не відзначався.
Відразу після трансферу в соцмережах Бленуце та його дружини виявили проросійські пости. Ультрас киян рішуче виступили проти Владислава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця. У матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2) уболівальники закидали румуна яйцями.