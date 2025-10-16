У Росії запропонували зробити з Фінляндії Хіросіму: деталі скандалу

Радянський чемпіон бачить навколо Росії лише ворогів

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився про заяву президента Лижної асоціації Фінляндії Сірпи Коркатті. Напередодні вона зазначила, що російських лижників не пустять до Фінляндії, навіть якщо це дозволить Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS).

Фінляндія не пустить росіян на міжнародні змагання на своїй території

Тихонов закликав до ядерного удару по фінах

Усі російські лижники відсторонені від міжнародних стартів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. За словами росіянина, РФ не має друзів, окрім солдатів і моряків, а Фінляндію потрібно провчити в "настанову всім іншим країнам".

Я б із цієї країни проклятих чухонців зробив Хіросіму. У науку всім іншим країнам. Треба думати про спорт, а не політику. Вони все переплутали. Я ще з часом СРСР казав, що ми не маємо друзів, крім солдатів і моряків. А ми думали, що Фінляндія, Прибалтика – наші друзі та брати. Я завжди знав, що це не так. Ось ми дочекалися. Олександр Тихонов

Раніше Коркатті заявила, що росіян просто не пустять на Кубок світу у Руці навіть у разі допуску FIS.

Росіянам нема чого робити в Руці. Сірпа Коркатті

Довідка: Хіросіма — японське місто, яке першим у світі зазнало ядерного бомбардування. Вибух ядерної бомби здійснено Збройними силами США 6 серпня 1945 року на завершальному етапі Другої світової війни.

Нагадаємо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців. Нещодавно радянський чемпіон накинувся на шведську лижницю, яка задумалася про бойкот Олімпіади-2026 у разі допуску російських атлетів.