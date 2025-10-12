"Дауни та скупердяї": російський чемпіон образив норвежців через їхнє багатство

Колишній російський спортсмен недолюблює представників Норвегії

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов продовжує поливати норвежців брудом. Все через позицію місцевих лижників, які не хочуть змагатися з росіянами, поки йде війна в Україні.

Що потрібно знати

Норвезькі лижниці Маріт Б'єрген та Тіріль Венг не хочуть змагатися з росіянами через війну в Україні

Тихонов образив норвежців

Усі російські лижники відсторонені від міжнародних стартів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Відповідний коментар Тихонова наводить sport24.ru. Цього разу Тихонов відреагував на коментар Маріт Б'єрген та Тіріль Венг, які висловилися проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань.

Норвезькі лижниці виступають проти росіян на Олімпіаді? Вони відморожені. Норвежців нікуди не можна допускати. Вони не хочуть нормальної конкуренції, а потім самі скаржаться, що у них проводяться змагання, але не окупаються, бо немає конкуренції, яка була з росіянами та білорусами. Там суцільні астматики. У Норвегії найбільша кількість даунів. Тож мене не дивують слова цих лижниць. Я норвежців ненавиджу і все життя не міг. Це скупердяї, які вмирають у прадідівських штанах. Така багата країна і такі великі скупердяї. Мене нічого не дивує у їхній поведінці. Олександр Тихонов

Зазначимо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі раніше заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Проте, деякі федерації відмовилися пускати представників країн-агресорів на Ігри.

Нагадаємо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців. Нещодавно радянський чемпіон накинувся на шведську лижницю, яка задумалася про бойкот Олімпіади-2026 у разі допуску російських атлетів.