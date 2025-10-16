В России предложили сделать из Финляндии Хиросиму: детали скандала

Советский чемпион видит вокруг России только врагов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о заявлении президента Лыжной ассоциации Финляндии Сирпы Коркатти. Накануне она отметила, что российских лыжников не пустят в Финляндию, даже если это разрешит Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Финляндия не пустит россиян на международные соревнования на своей территории

Все российские лыжники отстранены от международных стартов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. По словам россиянина, у РФ нет друзей, кроме солдат и моряков, а Финляндию нужно проучить в "назидание всем остальным странам".

Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание всем остальным странам. Надо думать о спорте, а не о политике. Они все перепутали. Я еще со временем СССР говорил, что у нас нет друзей, кроме солдат и моряков. А мы думали, что Финляндия, Прибалтика – наши друзья и братья. Я же всегда знал, что это не так. Вот мы и дождались. Александр Тихонов

Ранее Коркатти заявила, что россиян просто не пустят на Кубок мира в Руке даже в случае допуска FIS.

Россиянам нечего делать в Руке. Сирпа Коркатти

Справка: Хиросима — японский город, который первым в мире подвергся ядерной бомбардировке. Взрыв ядерной бомбы был осуществлён Вооруженными силами США 6 августа 1945 года на завершающем этапе Второй мировой войны.

Напомним, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев. Недавно советский чемпион набросился на шведскую лыжницу, которая задумалась о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска российских атлетов.