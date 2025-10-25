Рус

Конфлікт Шовковського з Ярмоленком досяг апогею: Суркіс не витримав

Михайло Корнілов
Олександр Шовковський, Ігор Суркіс та Андрій Ярмоленко Новина оновлена 25 жовтня 2025, 16:37
Олександр Шовковський, Ігор Суркіс та Андрій Ярмоленко. Фото ФК Динамо (Київ)

Президент "Динамо" жорстко відреагував на останні чутки

Вінгер "Динамо" Київ та збірної України Андрій Ярмоленко може змінити Олександра Шовковського на посаді головного тренера Біло-синіх Олександра Шовковського. Напередодні стало відомо про конфлікт між гравцем та наставником.

Що потрібно знати

  • "Динамо" невдало грає і у чемпіонаті України, і у Лізі конференцій
  • Ярмоленко нібито конфліктує із Шовковським
  • ЗМІ повідомили, що Андрій може обійняти посаду головного тренера "Динамо" у разі невдач Шовковського з "Шахтарем"
  • Біло-сині зіграють із Гірниками 29 жовтня та 2 листопада

Про це повідомляє telegram-канал "Динамо Київ Inside". За інформацією джерела, Ярмоленко може стати тренером "Динамо", якщо кияни невдало зіграють проти "Шахтаря" в найближчих матчах УПЛ і Кубка України.

У разі чергових невдач команду може бути доручено граючому тренеру. Тому, у якого поки зникло бажання обіймати формальне і нічого не вирішуюче крісло спортдиректора. Власники клубу завжди захоплювались вдалими прикладами двох своїх улюблених закордонних клубів "Мілану" і "Челсі". Приклади останніх з кейсами Гулліта і Віаллі, напевно надихнули на нові звершення. Спостерігаємо.

Динамо Київ Inside

На чутки вже відреагував президент "Динамо" Ігор Суркіс. За його словами, він не має наміру коментувати "маячню".

Це повна маячня, а нісенітниці я не коментую!

Ігор Суркіс

Зазначимо, між Шовковським та Ярмоленком нібито сталася сутичка на тренуванні. Пізніше "Сашо" заявив, що Андрій залишив місце базування команди й це дивно, хоча хавбек повідомив і тренера, і менеджмент клубу. Ексфорвард "Динамо" Київ Олег Саленко вважає, що Ярмоленко не грав із "Самсунспором" у Лізі конференцій саме через конфлікт з менеджером, а не через застуду, як це повідомили у "Динамо".

"Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого крупно поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му ЛК турі столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

У чемпіонаті України кияни після 9 турів перебувають на третій позиції. У національному Кубку Біло-Сині вийшли в 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".

