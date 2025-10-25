Конфлікт Шовковського з Ярмоленком досяг апогею: Суркіс не витримав

Президент "Динамо" жорстко відреагував на останні чутки

Вінгер "Динамо" Київ та збірної України Андрій Ярмоленко може змінити Олександра Шовковського на посаді головного тренера Біло-синіх Олександра Шовковського. Напередодні стало відомо про конфлікт між гравцем та наставником.

Що потрібно знати

"Динамо" невдало грає і у чемпіонаті України, і у Лізі конференцій

Ярмоленко нібито конфліктує із Шовковським

ЗМІ повідомили, що Андрій може обійняти посаду головного тренера "Динамо" у разі невдач Шовковського з "Шахтарем"

Біло-сині зіграють із Гірниками 29 жовтня та 2 листопада

Про це повідомляє telegram-канал "Динамо Київ Inside". За інформацією джерела, Ярмоленко може стати тренером "Динамо", якщо кияни невдало зіграють проти "Шахтаря" в найближчих матчах УПЛ і Кубка України.

У разі чергових невдач команду може бути доручено граючому тренеру. Тому, у якого поки зникло бажання обіймати формальне і нічого не вирішуюче крісло спортдиректора. Власники клубу завжди захоплювались вдалими прикладами двох своїх улюблених закордонних клубів "Мілану" і "Челсі". Приклади останніх з кейсами Гулліта і Віаллі, напевно надихнули на нові звершення. Спостерігаємо. Динамо Київ Inside

На чутки вже відреагував президент "Динамо" Ігор Суркіс. За його словами, він не має наміру коментувати "маячню".

Це повна маячня, а нісенітниці я не коментую! Ігор Суркіс

Зазначимо, між Шовковським та Ярмоленком нібито сталася сутичка на тренуванні. Пізніше "Сашо" заявив, що Андрій залишив місце базування команди й це дивно, хоча хавбек повідомив і тренера, і менеджмент клубу. Ексфорвард "Динамо" Київ Олег Саленко вважає, що Ярмоленко не грав із "Самсунспором" у Лізі конференцій саме через конфлікт з менеджером, а не через застуду, як це повідомили у "Динамо".

"Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого крупно поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му ЛК турі столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

У чемпіонаті України кияни після 9 турів перебувають на третій позиції. У національному Кубку Біло-Сині вийшли в 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".