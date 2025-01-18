"Батьківщина-мати" та карта України: українці нагадали Ковтуну про патріотичні тату (фото)

Спортсмен видалив патріотичні пости у соцмережах, але що він робитиме з патріотичними татуюваннями?

Чутки про перехід талановитого українського гімнаста Іллі Ковтуна до іншої збірної, схоже, виявились правдивими. Напередодні у Хорватії повідомили, що спортсмен та його тренер Ірина Горбачова розпочали процедуру зміни громадянства.

Ця новина не на жарт розбурхала громадськість. Про це повідомляє "Телеграф".

Українці масово почали звинувачувати спортсмена у зраді під час війни та втечі. Найбільше Іллі дісталося за патріотичні татуювання, а також за видалення посту в Instagram, в якому Ковтун називав свою місію — прославляти Україну.

Патріотичні татуювання Іллі Ковтуна

На руці Іллі можна побачити монумент "Батьківщина-Мати", лелеку, напис "Home" (Дім), де замість літери "О" намальовано мапу України. Також є соняшник, тризуб у вигляді слова "Воля", а також цитата з поеми "Катерина" Тараса Шевченка: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Нагадаємо, 21-річний Ковтун на Олімпійських іграх у Парижі посів четверте місце в особистому багатоборстві, а також став п’ятим у командному багатоборстві. На індивідуальних снарядах Ілля зупинився за крок від медалі у вільних вправах і виграв "срібло" у вправах на паралельних брусах.

Раніше тренер Ковтуна підтверджувала намір гімнаста перейти до іншої збірної через проблеми у Федерації гімнастики. Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова назвала демарш Іллі "зрадою".