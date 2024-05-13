Не тільки ключі: що не можна тримати поруч з телефоном, список

Ці речі можуть серйозно пошкодити телефон

Користуючись мобільним телефоном, деякі люди можуть шкодити гаджету, навіть не знаючи про це. Наприклад, часто використовувати бездротову зарядку, або носити смартфон поряд зі сторонніми речами.

"Телеграф" розповість вам, що не можна носити поряд з телефоном. Ці прості поради точно подовжать його якісну роботу.

Їжа

Будь-які частинки харчових продуктів можуть потрапляти на гаджет. При цьому телефон може швидко забруднитися або ж крихти можуть засмітити динамік смартфона. І він працюватиме набагато гірше. За потрапляння води чи солодких напоїв можуть з'явитися серйозніші неполадки.

Ключі

Якщо ваш пристрій без чохла, який захищає усі сторони телефона, то зв'язка ключів може легко подряпати дисплей чи камеру.

Пластикові картки

На платіжних картках є магнітні смуги, які під час зберігання поруч із телефоном розмагнічуються. Також при постійному витягуванні телефону з кишені або сумки, де поруч лежить картка, вона може просто загубитись.

Гроші

Їх не можна зберігати ні під чохлом телефона, ні поруч, адже папір буде сприяти швидкому нагріванню гаджета. А це буде псувати не тільки процесор та плату смартфона, а й акумулятор.

Зауважимо, що смартфон не слід класти під подушку чи ковдру на довгий час. Адже це сприяє перегріванню гаджета та його швидшому псуванню.

Раніше "Телеграф" писав, чим не можна очищати телефон від зовнішніх забруднень.