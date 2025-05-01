Skype зникне у травні: що робити, аби не втратити акаунт і контакти

Щоб не втратити обліковий запис і всю пов’язану з ним інформацію, компанія пропонує 2 варіанти

Компанія Microsoft офіційно заявила, що популярний месенджер Skype припиняє свою роботу вже з початку травня 2025 року. Причина — перехід усіх зусиль на розвиток сучаснішої платформи Microsoft Teams, яка має стати головною альтернативою для спілкування й онлайн-зустрічей.

Про це йдеться в повідомленні компанії. Microsoft зазначив, що більшість функцій Skype вже доступні в новій платформі — дзвінки, повідомлення, обмін файлами. Крім того, Teams пропонує додаткові можливості: календарі, групи за інтересами, відеозустрічі та багато іншого.

На сайті Skype вже з’явилося попередження: з 5 травня сервіс стане недоступним.

Як зберегти свій акаунт

Щоб не втратити обліковий запис і всю пов’язану з ним інформацію, компанія пропонує 2 основні варіанти:

Перейти на Microsoft Teams безкоштовно. Усі користувачі Skype вже можуть увійти до нового сервісу, використовуючи свої звичні логін і пароль. Після авторизації в новій програмі, ваші чати та контакти автоматично перенесуться, тож ви зможете продовжити спілкування без втрат. До 5 травня Teams і Skype підтримуватимуть обмін повідомленнями та дзвінками між собою — це полегшує адаптацію до нової платформи.

Усі користувачі Skype вже можуть увійти до нового сервісу, використовуючи свої звичні логін і пароль. Після авторизації в новій програмі, ваші чати та контакти автоматично перенесуться, тож ви зможете продовжити спілкування без втрат. До 5 травня Teams і Skype підтримуватимуть обмін повідомленнями та дзвінками між собою — це полегшує адаптацію до нової платформи. Завантажити свої дані зі Skype. Якщо ви не плануєте переходити на Teams, є можливість експортувати чати, історію викликів і список контактів. Цю опцію можна знайти в налаштуваннях акаунту Skype.

До остаточного закриття залишилося зовсім небагато. Якщо ви все ще користуєтесь Skype — не зволікайте: увійдіть у Teams або збережіть свої дані, щоб нічого не загубити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одна з найрозповсюдженіших операційних систем у світі, Windows 10, невдовзі остаточно втратить актуальність. Це відбудеться попри те, що зусилля Microsoft заохотити користувачів перейти на Windows 11 поки не дали значного результату.