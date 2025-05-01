Skype исчезнет в мае: что делать, чтобы не потерять аккаунт и контакты

Чтобы не потерять аккаунт и всю связанную с ним информацию, компания предлагает 2 варианта

Компания Microsoft официально заявила, что популярный мессенджер Skype приостанавливает свою работу уже с начала мая 2025 года. Причина – переход всех усилий на развитие более современной платформы Microsoft Teams, которая должна стать главной альтернативой для общения и онлайн-встреч.

Об этом говорится в сообщении компании. Microsoft отметил, что большинство функций Skype уже доступны в новой платформе – звонки, сообщения, обмен файлами. Кроме того, Teams предлагает дополнительные возможности: календари, группы по интересам, видеовстречи и многое другое.

На сайте Skype уже появилось предупреждение: с 5 мая сервис станет недоступен.

Как сохранить свой аккаунт

Чтобы не потерять аккаунт и всю связанную с ним информацию, компания предлагает 2 основных варианта:

Перейти к Microsoft Teams бесплатно. Все пользователи Skype уже могут войти в новый сервис, используя свои привычные логин и пароль. После авторизации в новой программе, ваши чаты и контакты автоматически перенесутся, так что вы сможете продолжить общение без потерь. До 5 мая Teams и Skype будут поддерживать обмен сообщениями и звонками между собой, что облегчает адаптацию к новой платформе.

Все пользователи Skype уже могут войти в новый сервис, используя свои привычные логин и пароль. После авторизации в новой программе, ваши чаты и контакты автоматически перенесутся, так что вы сможете продолжить общение без потерь. До 5 мая Teams и Skype будут поддерживать обмен сообщениями и звонками между собой, что облегчает адаптацию к новой платформе. Скачать свои данные по Skype. Если вы не планируете переходить на Teams, можно экспортировать чаты, историю вызовов и список контактов. Эту опцию можно найти в настройках аккаунта Skype.

До окончательного закрытия осталось совсем немного. Если вы все еще пользуетесь Skype – не медлите: войдите в Teams или сохраните свои данные, чтобы ничего не потерять.

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