Вміщує 12 осіб та має сонячні батареї: створений розкішний автодім за 500 тисяч доларів (фото)
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Цей екземпляр має потужність у 450 кінських сил та 6-ступеневу автоматичну коробку передач
Американська компанія Tiffin Motorhomes представила розкішний будинок на колесах Phaeton. Зазначається, що вага цього автодому становить понад 25 тисяч кг, а висота сягає понад чотири метри.
Чим може похизуватися Tiffin Phaeton
Інформація щодо цього транспортного засобу була опублікована на Autoevolution. Інтер'єр Tiffin Phaeton оздоблений дорогою шкірою, деревом і мармуром, а на стелі змонтовано потужне освітлення. Усередині можна провести вечірку на 10-12 осіб, причому кожному з них знайдеться спальне місце.
У салоні є широке двоспальне ліжко, розкладні дивани та крісла. Встановлено великий телевізор та потужну аудіосистему. Кухня доповнена холодильником, раковиною, плитою та духовкою. Є й санвузол із душем. Цей комфорт також підтримується такими функціями, як кілька кондиціонерів і центральне опалення, 379 л прісної води, баки для зрідженого газу, генератор, шість домашніх акумуляторів і навіть сонячна енергія.
Вартість цього Tiffin Phaeton становить 500 тисяч доларів. Вихід цієї моделі планується на 2025 рік.
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