Топ-5 позашляховиків до 20 000 доларів: зібрали кращі пропозиції в Україні

Ці варіанти оптимальні за бюджетом і потужністю

Мрієте про позашляховик, але бюджет обмежений? Не впадайте у відчай!

На українському ринку представлений широкий спектр доступних позашляховиків, які не розчарують вас ні на бездоріжжі, ні в міських умовах. У цій статті ми зібрали топ-5 кращих позашляховиків, які можна купити в Україні за ціною до 20 000 доларів

Suzuki Vitara 1.6 MT GL 2024 року випуску

Suzuki Vitara 1.6 MT — це компактний кросовер, що випускається японським виробником Suzuki. Він оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном і механічною коробкою передач. Двигун розвиває 117 кінських сил.

Тут є системи комфорту і безпеки, такі як система контролю стабільності, круїз-контроль, система підтримки смуги руху, система автоматичного гальмування, мультимедійна система і т. д. Стильний і сучасний дизайн з увагою до деталей та практичність. Також автомобіль пропонує хорошу динаміку, особливо в міських умовах та на трасі.

Haval M6 1.5 MT 2023 року

Haval M6 1.5 MT – це стильний, практичний та доступний кросовер, який поєднує в собі сучасний дизайн, просторий салон, потужний двигун та широкий спектр опцій.

Під капотом Haval M6 1.5 MT знаходиться 1,5-літровий турбований двигун, який генерує 143 кінських сили та 166 Нм крутного моменту. Цей двигун робить M6 1.5 MT динамічним та маневреним, а також забезпечує йому економічну витрату палива – 8.2 л/100 км у змішаному циклі.

Салон Haval M6 1.5 MT просторий та комфортний. Він розрахований на 5 дорослих пасажирів. Сидіння мають зручну форму та оббивку з якісних матеріалів. M6 1.5 MT оснащений сучасними технологіями, такими як сенсорний дисплей мультимедійної системи, люк, система клімат-контролю та багато іншого.

Haval M6 1.5 MT пропонує широкий спектр опцій, які роблять його ще більш практичним та комфортним. Серед них:

Панорамний дах;

Підігрів та вентиляція сидінь;

Система безключового доступу;

Камера заднього виду;

Датчики паркування;

Система допомоги при старті в гору;

Haval M6 1.5 MT – це чудовий вибір за свою ціну. Він пропонує широкий спектр опцій, потужний двигун, просторий салон та стильний дизайн.

Hyundai Venue 1.6 MPi AT (123 к.с.)

Hyundai Venue 1.6 MPi AT – це стильний та маневрений кросовер, який чудово підходить для міських умов та легкого бездоріжжя. Розгляньмо його характеристики детальніше. Він має 1.6 MPi (атмосферний) двигун об'ємом 1.6 літра, потужність 123 кінських сил. Такий двигун забезпечує хорошу економічність, особливо в порівнянні з турбованими варіантами. Автоматична коробка передач робить керування Venue 1.6 MPi AT комфортнішим, особливо в міському трафіку. Передній привід робить автомобіль більш маневреним та економнішим.

Виробник заявляє про витрату палива близько 5.9 л/100 км на трасі та 9.5 л/100 км в міському циклі. Venue є компактним кросовером, його довжина складає 4040 мм, ширина 1770 мм, а висота 1592 мм. Це робить його зручним для паркування в місті та маневрування на вузьких вуличках.

Об'єм багажника становить 355 літрів, а зі складеними задніми сидіннями — 1103 літри. Це дозволяє перевозити достатню кількість вантажу.

Автомобіль комфортний та оснащений усім необхідним для міських поїздок: кондиціонер або клімат-контроль (залежно від комплектації), мультимедійна система з сенсорним дисплеєм, підігрів передніх сидінь тощо.

Honda eNS1

Honda eNS1 – це повністю електричний кросовер, який поєднує в собі інноваційні технології, комфорт та практичність. Ось що варто про нього знати.

eNS1 оснащений потужним електродвигуном, який живиться від акумулятора ємністю 53.6 кВт·год. Завдяки цьому він має запас ходу до 400 км (залежно від стилю водіння та умов експлуатації).

А ще eNS1 дивує своєю потужністю – 182 кінських сил. Це дозволяє йому швидко розганятися та впевнено рухатися містом. Автомобіль має сучасний та стильний дизайн, який виділяє його серед інших автомобілів.

Салон eNS1 просторий та комфортний для водія і пасажирів. Він оснащений сучасними технологіями, такими як великий сенсорний дисплей мультимедійної системи, клімат-контроль тощо. Електрокар оснащений усіма необхідними системами безпеки, такими як ABS, ESP, подушки безпеки тощо.

Opel Crossland 1.2 PureTech MT (110 к.с.) Edition 2023

Opel Crossland 1.2 PureTech MT (110 к.с.) Edition 2023 – це стильний та функціональний кросовер, який підходить як для міських поїздок, так і для легкого бездоріжжя. Він оснащений 1.2 PureTech Turbo – 3-циліндровим бензиновим турбодвигуном об'ємом 1.2 літра та потужністю 110 кінських сил. Він забезпечує хорошу динаміку для міських умов та помірну витрату палива.

Передній привід робить автомобіль більш маневреним та економнішим. Якщо плануєте частіше їздити бездоріжжям, варто розглянути модифікації з повним приводом.

Виробник заявляє витрату палива близько 5.7 л/100 км на трасі та 7.3 л/100 км в міському циклі. Crossland є компактним кросовером, його довжина складає 4247 мм, ширина 1825 мм, а висота 1605 мм. Це робить його зручним для паркування в місті.

Об'єм багажника становить 410 літрів, а зі складеними задніми сидіннями — 1256 літрів. Це дозволяє перевозити достатньо вантажу, як для міських потреб, так і для подорожей.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти назвали найнадійніші двигуни в автомобілях Ford. Розповідаємо, в яких моделях вони зустрічаються.