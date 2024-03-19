Салон выгорел дотла: на Тернопольщине сгорел премиальный электрокар Jaguar

Jaguar I-Pace нового поколения может стоить около 3 млн. гривен

Электрокары каждый день становятся все более популярными. И даже в маленьких деревнях можно встретить недешевые транспортные средства с электрической силовой установкой. К сожалению, иногда по разным причинам они вспыхивают.

Премиальный электрокар Jaguar I-Pace сгорел в Тернопольской области утром 19 марта. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Тернопольской области.

Как видно на фото, это электрокар Jaguar I-Pace. Вероятно, электромобиль находился на зарядке ночью, а ранним утром – в 05:45 – он вспыхнул. Пока неизвестно, какая причина возгорания, ее еще устанавливают. Салон сгорел полностью.

Jaguar I-Pace – это полностью электрический кроссовер от британского производителя автомобилей Jaguar. Он имеет два электромотора, обеспечивающих полный привод на все колеса, а также хороший запас хода и спортивные характеристики. Недавно один из них был замечен в Тернополе. Новая модель 2023 года выпуска может стоить около 3 миллионов гривен.

Почему загораются электрокары

Электрокары могут загораться по разным причинам, таким как короткое замыкание, проблемы с батареей или электрической системой, перегрев или повреждение компонентов. Хотя инциденты этого типа происходят реже, чем в случае автомобилей с ДВС, в Украине было зарегистрировано уже несколько случаев возгорания электрокаров.

Ранее "Телеграф" писал о новом электрокаре Skoda с запасом хода более чем в 400 км. Skoda Epiq представляет собой очень компактный автомобиль длиной 4,1 метра.