Оновлена версія популярного в Україні позашляховика Chery виходить на ринок: ціна стартує від 21 тисячі доларів

Середньорозмірний позашляховик отримав оновлення дизайну та менший цінник

Chery випустила оновлену версію свого середньорозмірного позашляховика Tiggo 9 на 2024 модельний рік. Незважаючи на незначні косметичні зміни, лінійка отримала п'ять різних комплектацій з широким ціновим діапазоном — від 152 900 до 203 900 юанів (приблизно $21 000 — $28 100).

У травні 2024 року було реалізовано 3614 одиниць Tiggo 9, а загальний обсяг продажів за рік склав 19 615 автомобілів. Для порівняння, у 2023 році, з моменту запуску в червні, було продано 32 999 Tiggo 9. Про це пише видання Сarnewschina.

Яким буде Chery Tiggo 9

Розміри позашляховика залишилися незмінними — 4820 мм завдовжки, 1930 мм завширшки, 1699 мм заввишки з колісною базою 2820 мм. Стандартно він пропонує 5 посадкових місць і об'єм багажника 717 літрів, але можна додати третій ряд сидінь для 7-місної конфігурації.

Екстер'єр зберіг вузькі фари, хромовану решітку радіатора та темний декор по боках. Задні ліхтарі простягаються через усю ширину кузова з логотипом Chery посередині.

Інтер'єр також залишився переважно незмінним з симетричною компонуванню і оновленими матеріалами оздоблення. Цифрова панель приладів і мультимедійний екран по 12,3 дюйма кожен.

У базі є численні системи допомоги водієві, включно з адаптивним круїз-контролем, утриманням смуги руху, моніторингом сліпих зон тощо. Також доступні підігрів керма, панорамний люк, безключовий доступ та інші зручності.

Під капотом — 2.0 турбодвигун потужністю 261 к.с. і 400 Нм крутного моменту в парі з 7-ступінчастим "роботом" або 8-діапазонним автоматом. Повний привід пропонується опційно, а максимальна швидкість становить 205 км/год. Додано нові режими руху для бездоріжжя та снігу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Chery випускатиме люксові "електрички" для Jaguar Land Rover. Нові електрокари Freelander будуть створені у співпраці з китайською компанією Chery, яка вже 12 років є партнером JLR.