Автопілот Model X вбив інженера Tesla: у компанії Ілона Маска вирішили домовитись з родичами загиблого

Хоча раніше в Tesla стверджували, що Хуанг грав у смартфон під час руху

Водій Tesla Model X Волтер Хуанг, який був інженером Apple, загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Сталось це у 2018 році під час роботи системи автопілота. З того часу тягнеться судова справа.

Спочатку Tesla збиралася захищати свою систему автопілота в суді від звинувачень у вбивстві з необережності. Але згодом, схоже, вони досягли мирової угоди з родиною Хуанга. Про це пише видання IThome, посилаючись на власні джерела.

Деталі врегулювання справи, включаючи суму компенсації, поки невідомі, але обидві сторони погодилися зберігати умови конфіденційності. Угоду ще має схвалити суддя. Наступне слухання заплановане на цей четвер, 11 квітня. Департамент транспорту Каліфорнії, інший відповідач у справі, матиме можливість висунути свої заперечення.

Розслідування Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) виявило, що як система автопілота, так і відволікання водія були факторами, які сприяли аварії. Раніше адвокати Tesla також планували викликати представників Apple до суду, щоб ті надали докази того, що Хуан грав у гру на своєму телефоні під час аварії. Проте наразі компанія з Купертіно намагається скасувати цю повістку

Раніше "Телеграф" також писав, що хакери зламали електромобіль Tesla за 30 секунд. Подія сталася на змаганнях Pwn2Own у Ванкувері.