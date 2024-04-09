Автопилот Model X убил инженера Tesla: в компании Илона Маска решили договориться с родственниками погибшего

Хотя раньше в Tesla утверждали, что Хуанг играл в смартфон во время движения

Водитель Tesla Model X Уолтер Хуанг, бывший инженер Apple, погиб в дорожно-транспортном происшествии. Это произошло в 2018 году во время работы системы автопилота. С этого времени тянется судебное дело.

Первоначально Tesla собиралась защищать свою систему автопилота в суде от обвинений в убийстве по неосторожности. Но впоследствии, похоже, они достигли мирового соглашения с семьей Хуанга. Об этом пишет издание IThome, ссылаясь на собственные источники.

Детали урегулирования дела, включая сумму компенсации, пока неизвестны, но обе стороны согласились соблюдать условия конфиденциальности. Соглашение еще предстоит одобрить судья. Следующее слушание запланировано на этот четверг, 11 апреля. Департамент транспорта Калифорнии, другой ответчик по делу, сможет выдвинуть свои возражения.

Расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) выявило, что как система автопилота, так и отвлечение водителя были факторами, способствовавшими к аварии. Ранее адвокаты Tesla также планировали вызвать представителей Apple в суд, чтобы они предоставили доказательства того, что Хуан играл в игру на своем телефоне во время аварии. Однако компания из Купертино пытается отменить эту повестку.

Ранее "Телеграф" также писал, что хакеры сломали электромобиль Tesla за 30 секунд. Событие произошло на соревнованиях Pwn2Own в Ванкувере.