Карета, БТР та марсохід: дивні машини-саморобки, які можна купити в Україні

Якщо їздити на звичайній машині набридло, є варіант купити собі щось цікаве

Чи можна сьогодні здивувати автомобіліста суперкарами на дорозі? Мабуть, давно вже ні. Дорогі машини все частіше викликають роздратування, а не захоплення.

А ось машини-саморобки іноді вражають найбагатшу уяву. На AUTO.RIA можна знайти справжній скарб, якщо добре пошукати.

З елементами розкішного життя

Якщо ви втомилися від буденності та душа просить свята, у Новомосковську пропонують купити карету. Розсікати на ній містом навряд чи вдасться, оскільки транспортний засіб ще не має української реєстрації. Але автор оголошення стверджує, що це чудовий варіант для фото-відео бізнесу з мінімальними вкладеннями. Біла карета із золотим оздобленням пропонує два місця для візника та чотири – для пасажирів. Каркас не погнутий, ресори нові. Ціна – лише 7,5 тис. грн.

У стилі мілітарі

У дусі часу в Сарнах можна придбати саморобний всюдихід, розфарбований під камуфляж. Пересувається він на гусеничному ходу і вже встиг намотати 10 тис. км. Коробка передач – ручна, привід – передній. А ось ціна в 3,5 тис. дол. дещо дивує. Для 1,5 кінських сил здається забагато.

Блискучий, як у Рідлі Скотта

Якщо ви мрієте про космічні пригоди, у Косові для вас знайдеться баггі майже як марсохід. І хоч колір ТЗ заявлений, як червоний, блищить він не гірше кіношних марсоходів. За 1 тис. дол. у вашому розпорядженні буде двигун об’ємом 1,3 л, а привід заявлений як передній. А ще марсохід не битий і не фарбований.

Раніше "Телеграф" писав, які три авто безпомилково видадуть скуфа. За кермом цих моделей можуть опинитися ті ще екземпляри.