Карета, БТР и марсоход: странные машины-самоделки, которые можно купить в Украине

Если ездить на обычной машине надоело, есть вариант недорого купить себе что-то интересное

Можно ли сегодня удивить автомобилиста суперкарами на дороге? Пожалуй, уже давно нет. Дорогие машини чаще вызывают раздаражение, чем восхищение.

А вот машины-самоделки иногда поражают самое богатое воображение. На AUTO.RIA можно найти настоящий клад, если хорошо поискать.

С элементами роскошной жизни

Если вы устали от обыденности и душа просит праздника, в Новомосковске предлагают купить карету. Рассекать на ней по городу вряд ли удасться, поскольку у транспортного средства еще нет украинской регистрации. Но автор объявления утверждает, что это отличный вариант для фото-видео бизнеса с минимальными вложениями. Белая карета с золотой отделкой предлагает два места для извозчика и четыре – для пассажиров. Каркас не погнут, рессоры новые. Цена – всего 7,5 тыс. грн.

В стиле милитари

В духе времени, в Сарнах можно приобрести самодельный вездеход, раскрашенный под камуфляж. Передвигается он на гусеничном ходу и уже успел намотать 10 тыс. км. Коробка передач – ручная, привод – передний. А вот цена в 3,5 тыс. долл. несколько удивляет. Для 1,5 лошадиных сил кажется многовато.

Блестящий, как у Ридли Скотта

Если вы мечтаете о космических приключениях, в Косове для вас найдется багги, почти как марсоход. И хоть цвет ТС заявлен, как красный, блестит он не хуже киношных марсоходов. За 1 тыс. долл. в вашем распоряжении окажется двигатель объемом 1,3 л, а привод заявлен как передний. И да, марсоход не битый и не крашеный.

Ранее "Телеграф" писал, какие три авто безошибочно выдадут скуфа. За рулем этих моделей могут окакзться те еще экземпляры.