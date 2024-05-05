"Очки ннада?": выбираем правильно очки для вождения

Выбирая очки, в которых вы будете водить машину, экономить не стоит

Часто выбор очков для вождения авто недооценивают, однако это важный аспект безопасной езды. Если вы планируете использовать очки как ежедневные, а не только для вождения, то стиль и дизайн важны. Выбирайте те модели, которые сочетаются с вашим образом и придают вам уверенности за рулем, чтобы лишний раз не отвлекаться.

Также при выборе очков стоит обращать внимание на несколько ключевых моментов. В "Люксоптике" подробно рассказали об этом, но прежде всего важны погодные условия и время, которое вы собираетесь провести за рулем.

Какие бывают очки для вождения

В зависимости от времени суток и погоды водительские очки можно разделить на несколько типов:

темные солнцезащитные очки с поляризацией (подходят для дневного вождения в яркое солнце);

очки с прозрачными линзами и антибликовым покрытием (стандартный вариант, но менее удобен при ярком свете);

очки с фотохромными линзами (затемняются в зависимости от освещенности, поэтому считаются универсальными для солнечного дня и вечера). Они могут быть как с диоптриями, так и без;

очки с цветной тонировкой (подходят для ночной езды).

Как выбрать очки для вождения

Если вы не уверены, какие именно очки вам нужны, определиться помогут специалисты в оптике. Но есть общие рекомендации, которые помогут пределиться.

Во-первых, необходимо убедиться, что линзы имеют оптические свойства, соответствующие вашему рецепту для коррекции зрения. Лучше всего выбирать линзы из полимеров с поляризационным фильтром. Они легче стеклянных, но не уступают в качестве.

Во-вторых, выбирайте линзы с антибликовым покрытием. Это позволит уменьшить отблески от фар других авто, особенно в условиях ночного вождения или в дождливую погоду. Так вы существенно повысите безопасность вождения.

Третий важный аспект – защита от УФ-лучей. Длительное воздействие ультрафиолета может негативно сказаться на зрении, поэтому выбирайте очки с защитой от УФ-излучения.

Также необходимо учитывать форму оправы. Она должна обеспечивать хорошее обзорное поле и не ограничивать ваше зрения, особенно на боковых участках. Очки должны быть комфортными, не создавать давления на лоб или уши, так как это может отвлечь вас во время вождения. Поэтому перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с оптометристом или офтальмологом для выбора оптимального варианта.

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