Скандально відомий блогер показав пару Запорожців-кабріолетів, на яких розсікає вулицями Києва (відео)

Блогер ділиться своїми захопленнями у соцмережах

У мережі з'явилися відео, що привернули увагу користувачів соцмереж: відомий блогер Антон Скуратов демонструє незвичайні автівки — Запорожці, перетворені на кабріолети.

Ці ретро-автомобілі, схоже, отримали друге життя на вулицях столиці. Відповідні відео чоловік публікує на своїй сторінці у TikTok.

ЗАЗ Антона Скуратова

На одному з роликів у TikTok Скуратов керує коричневим ЗАЗом без даху. Особливість авто — зображення біткоїна на кузові, що додає машині епатажності. Блогер не приховує захоплення: "Наш автопром — найкращий!" — заявляє він. І справді, Запорожець-кабріолет не лишається непоміченим, викликаючи зацікавлені погляди перехожих.

Інше відео розкриває, що таких автівок у Скуратова принаймні дві. На кадрах — червоний кабріолет, за кермом якого інший чоловік, імовірно, з близького оточення блогера. Виникає враження, що Антон намагається створити цілий міні-автопарк унікальних Запорожців.

Втім, Скуратов став відомим не лише завдяки автомобільним витівкам. Його ім'я спливло у скандальній історії, коли дружина звинуватила блогера у домашньому насильстві. За її словами, чоловік вдавався до фізичної агресії. Однак Антон заперечив усі закиди, стверджуючи, що сам став жертвою: мовляв, дружина вимагала грошей і відмовлялася підписувати документи про розлучення.

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