Експерти показали трюк, який допоможе позбутися любителів притискатися ззаду

Втомилися від водіїв, які "висять на хвості"? Дізнайтеся про несподіваний та ефективний спосіб змусити їх тримати дистанцію

У світі автомобілістів існує негласний принцип: тримай дистанцію. Однак не всі водії дотримуються цього золотого правила.

Що робити, якщо за вами влаштувався настирливий "переслідувач", що буквально дихає в бампер вашого авто? Досвідчені водії та інструктори з водіння розкривають несподіваний, але ефективний спосіб розв'язання цієї проблеми.

Дієвий метод проти дорожніх хуліганів

Забудьте про різкі гальмування і гнівні жести. Секретна зброя проти водіїв, що дуже близько їдуть позаду, знаходиться буквально на кінчиках ваших пальців. Все, що вам потрібно зробити, це включити омивач заднього скла. Просто увімкніть двірники та насос склоочисника. Коли ви активуєте омивач, частина води неминуче потрапляє на лобове скло автомобіля позаду вас.

Чому це працює?

Інстинктивна реакція водія — відсунутись трохи далі, щоб уникнути водяних бризок. Раптова поява крапель на лобовому склі застає зненацька. І мозок автоматично реагує на потенційну загрозу видимості.

До того ж це викликає дискомфорт. Ніхто не любить їздити із брудним лобовим склом.

Тонкощі застосування

Цей метод є особливо ефективним на старих моделях автомобілів, де форсунки омивача розташовані не по центру. У нових моделях, де форсунки вбудовані у двірники, ефект може бути менш помітним, але все ж таки дієвим.

Пам’ятайте, що головна мета — не провчити порушника, а забезпечити безпеку на дорозі. Експерти рекомендують дотримуватися "правила двох секунд": відстань до автомобіля, що йде попереду, повинна бути такою, щоб ви могли проїхати його за дві секунди.

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