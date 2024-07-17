Екватор літа позаду: українцям нагадали про важливі поради, які врятують життя на дорозі (відео)

Дні поступово коротшають, отже, треба бути особливо обережними та помітними на дорогах у темну пору доби

З кожним днем тривалість світлового дня поступово зменшується. Хоча зміни спочатку непомітні, до кінця серпня різниця стане відчутною. Темніє раніше, а це означає, що пішоходи, велосипедисти та водії повинні бути особливо пильними.

На фоні серйозних проблем в енергосистемі країни, перебої з електропостачанням вже стають звичними. Проте вони призводять до відключень вуличного освітлення, що робить питання особистої помітності на дорогах ще актуальнішим.

Будьте помітними на дорозі

Через скорочення світлового дня та проблеми з вуличним освітленням через енергетичні негаразди, правоохоронці й експерти з безпеки дорожнього руху звертаються до громадян із наполегливим проханням подбати про свою помітність на дорогах у темну пору доби. Тож, варто дослухатися до таких порад.

Поради для пішоходів:

використовуйте сітловідбивальні елементи на одязі та аксесуарах.

надавайте перевагу світлому одягу у темний час доби,

переходьте дорогу лише у добре освітлених місцях.

Рекомендації для велосипедистів:

обов'язково обладнайте велосипед передніми та задніми ліхтарями,

використовуйте сітловідбивальні наклейки на велосипеді та одязі,

надягайте яскравий сітловідбивальний жилет.

Нагадування для водіїв:

вчасно вмикайте ближнє світло фар,

регулярно перевіряйте справність усіх зовнішніх світлових приладів,

будьте особливо уважними до пішоходів та велосипедистів у темний час доби.

Безпека на дорогах — це спільна відповідальність усіх учасників руху. Кожен має подбати про зменшення ризиків, просто зробивши себе більш помітним та будучи більш уважним до інших.

Раніше "Телеграф" писав про найжорсткіші покарання для велосипедистів. Нагадаємо, що вони є повноправними учасниками дорожнього руху і повинні дотримуватися загальних правил.